Gli impianti di desalinizzazione sono la soluzione alle crisi idriche? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gli Stati Uniti dell’ovest stanno affrontando una gravissima idrica. I dati dell’osservatorio americano sulla siccità riportano come l’area occidentale del paese sia, di fatto, quasi completamente senz’acqua e come la questione non riguardi più solo la California (regione peraltro toccata da furiosi incendi) ma anche gli stati centrali, come il Texas, il Wyoming e il South Dakota. La crescente siccità negli Usa ha portato a considerare con maggiore attenzione l’ipotesi di investire in impianti per la desalinizzazione, ossia strutture che possano recuperare l’acqua dell’oceano, pulirla del sale e renderla potabile per l’uomo e utilizzabile per l’irrigazione o l’uso domestico. L’idea, per quanto apparentemente sia l’uovo di Colombo della crisi idrica, e per quanto abbia già trovato applicazione pratica in molte parti del mondo (si ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Gli Stati Uniti dell’ovest stanno affrontando una gravissima idrica. I dati dell’osservatorio americano sulla siccità riportano come l’area occidentale del paese sia, di fatto, quasi completamente senz’acqua e come la questione non riguardi più solo la California (regione peraltro toccata da furiosi incendi) ma anche gli stati centrali, come il Texas, il Wyoming e il South Dakota. La crescente siccità negli Usa ha portato a considerare con maggiore attenzione l’ipotesi di investire inper la, ossia strutture che possano recuperare l’acqua dell’oceano, pulirla del sale e renderla potabile per l’uomo e utilizzabile per l’irrigazione o l’uso domestico. L’idea, per quanto apparentemente sia l’uovo di Colombo dellaidrica, e per quanto abbia già trovato applicazione pratica in molte parti del mondo (si ...

