Gli Afro influencer che rendono Tik Tok più inclusivo

Leggi su agi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI - “Io faccio un sacco di cose”. Mustapha Thiam ha solo 22 anni e molta consapevolezza. Analista informatico, organizzatore di eventi, social media manager per diverse aziende, comico conosciuto come Musty TV sul web (“mi ispiro allo statunitense Kevin Hart”), durante il fermo del lockdown ha pensato a come darsi un altro impegno e ha fondato, la prima agenzia in tutta Europa a rappresentare glidiscendenti. Del resto lui stesso, nato e cresciuto a Seriate prima di trasferirsi a Milano per lavoro, viene da una famiglia di origine senegalese e come lui tanti talenti della crew con genitori migranti in questa zona della Lombardia. “Mi sono accorto che c'erano tanti e tantebravissimi ma senza struttura. Adesso, con l'agenzia, ognuno di loro può mettere il suo ...