Giro di Sicilia 2021 | quarta tappa oggi in tv e streaming | orari Sant’Agata di Militello-Mascati

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ildisi concludecon lae ultima, ladidi 180 chilometri. Una frazione caratterizzata dalla salita di Sciara di Scorciavacca, alle pendici dell’Etna. Alejandro Valverde è il leader dopo le prime tre tappe, ma la classifica è ancora cortissima e può succedere di tutto. PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– La corsa prenderà il via alle ore 10:15, mentre l’arrivo aè stato programmato tra le 14:45 e le 15:15 in base alla mediaa che sarà tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire l’ultimain diretta tv sia su RaiSport che su Eurosport a partire ...

Ciclismo, Giro di Sicilia 2021: la diretta scritta della quarta e ultima tappa da Sant'Agata di Militello a Mascati, segui la corsa in tempo reale ...
Ciclismo, oggi in diretta tv e streaming la quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2021 da Sant'Agata di Militello a Mascati ...