Giro dell’Emilia 2021: a giocarsi la 104esima edizione tanti campioni, forse più che alla Roubaix! (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sabato 2 ottobre va in scena una classica nostrana di grandissima tradizione, il Giro dell’Emilia, organizzato come sempre dal 1989 a questa parte dal GS Emilia di Adriano Amici. La 104esima edizione sarà impreziosita da una lista partenti di tutto rispetto e da un percorso davvero spettacolare con ben cinque ascese al mitico Colle di San Luca, che grazie alle sue pendenze proibitive rappresenta uno degli scenari più estremi nel panorama ciclistico mondiale. Sbirciando l’Albo d’Oro della corsa si riesce a cogliere la grandezza di questo evento, disputato per la prima volta nel lontanissimo 1909, stesso anno in cui esordì il Giro d’Italia. A vincere allora fu uno dei pionieri del ciclismo, Eberardo Pavesi, che l’anno successivo cedette il trono a Luigi Ganna (primo vincitore della “Corsa Rosa”). Negli ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sabato 2 ottobre va in scena una classica nostrana di grandissima tradizione, il, organizzato come sempre dal 1989 a questa parte dal GS Emilia di Adriano Amici. Lasarà impreziosita da una lista partenti di tutto rispetto e da un percorso davvero spettacolare con ben cinque ascese al mitico Colle di San Luca, che grazie alle sue pendenze proibitive rappresenta uno degli scenari più estremi nel panorama ciclistico mondiale. Sbirciando l’Albo d’Oro della corsa si riesce a cogliere la grandezza di questo evento, disputato per la prima volta nel lontanissimo 1909, stesso anno in cui esordì ild’Italia. A vincere allora fu uno dei pionieri del ciclismo, Eberardo Pavesi, che l’anno successivo cedette il trono a Luigi Ganna (primo vincitore della “Corsa Rosa”). Negli ...

