Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione, CISOM: 16mila migranti salvati nel Mediterraneo da gennaio a oggi (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sono passati otto anni da quando si disse ‘mai più morti in mare’ e da allora le vittime di cui si ha notizia sono decine di migliaia. Ma la strage silenziosa dei migranti nel Mediterraneo continua, uomini senza scrupoli spingono persone disperate a salire su imbarcazioni fatiscenti, in condizioni inumane, in cerca di un futuro, con il loro bagaglio di sogni e di speranze, per poi abbandonarle in balia delle onde e del loro destino”. Sono le parole di Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, ricordando la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita per commemorare il naufragio del 3 ottobre 2013 quando, a largo dell’Isola dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sono passati otto anni da quando si disse ‘mai più morti in mare’ e da allora ledi cui si ha notizia sono decine di migliaia. Ma la strage silenziosa deinelcontinua, uomini senza scrupoli spingono persone disperate a salire su imbarcazioni fatiscenti, in condizioni inumane, in cerca di un futuro, con il loro bagaglio di sogni e di speranze, per poi abbandonarle in baliaonde e del loro destino”. Sono le parole di Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta –, ricordando lain memoria, istituita per commemorare il naufragio del 3 ottobre 2013 quando, a largo dell’Isola dei ...

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi sono stata relatrice in Commissione Affari Costituzionali della proposta di legge C. 3091 che istituisce la Gi… - AgenziaFides : ASIA/INDIA - I cristiani celebrano la Giornata nazionale di preghiera per ricordare il Mahatma Gandhi… - FiabaOnlus : RT @fsnews_it: In occasione di #FIABADAY, Giornata Nazionale per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche, il Presidente di @FiabaOnlu… - fsnews_it : In occasione di #FIABADAY, Giornata Nazionale per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche, il Presidente di… - MauraMacchiarin : RT @AIPDnazionale: #GNPD2021 Domenica #10ottobre si rinnova il tradizionale appuntamento con la #GiornataNazionale, vi aspettiamo nelle pia… -