Giornata internazionale del caffè: una ricerca ne attesta i benefici (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il 1° ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè. Una ricerca ha fotografato il rapporto che gli italiani hanno con questa bevanda e ha spiegato perché un consumo moderato fa bene. 1° ottobre: si celebra la Giornata internazionale del caffè Il caffè è la bevanda più amata al mondo. Per 7 italiani su 10 rappresenta un piacere della vita, a casa come al bar, un momento per ricaricare le energie. Ogni anno, il 1° ottobre si festeggia la Giornata internazionale del caffè. La ricorrenza è stata fortemente voluta dall’International Coffee Organization che ha lanciato la prima edizione ufficiale a Milano durante l’Expo del 2015. In questo giorno si promuovono i benefici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il 1° ottobre si celebra ladel. Unaha fotografato il rapporto che gli italiani hanno con questa bevanda e ha spiegato perché un consumo moderato fa bene. 1° ottobre: si celebra ladelIlè la bevanda più amata al mondo. Per 7 italiani su 10 rappresenta un piacere della vita, a casa come al bar, un momento per ricaricare le energie. Ogni anno, il 1° ottobre si festeggia ladel. La ricorrenza è stata fortemente voluta dall’International Coffee Organization che ha lanciato la prima edizione ufficiale a Milano durante l’Expo del 2015. In questo giorno si promuovono i...

Advertising

Piu_Europa : Oggi è la giornata internazionale per il diritto alla blasfemia. Le credenze religiose devono poter essere soggette… - Internazionale : Il 26 settembre 2014, nello stato messicano di Guerrero, 43 ragazzi sono scomparsi dopo essere stati fermati dalla… - Greenpeace_ITA : Oggi è il #CarFreeDay, la giornata internazionale senza auto! Dalla lotta alla #crisiclimatica ai benefici economic… - CinqueRighe : ENTI - ABBAC, Giornata Internazionale del Caffè Colazione solidale, raccolta fondi - - CaviarGiaveri : RT @ilGamberoRosso: Corretto, lungo, ristretto, ma anche in ghiaccio, alla fanese, padovano… In occasione della Giornata Internazionale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata internazionale Anziani,Mattarella: inclusione digitale Così il Capo dello Stato, Mattarella, nella Giornata internazionale delle persone anziane. "Considerare 'anziana' una persona non può costituire l'alibi per lasciare indietro una parte della ...

Mattarella: importante accesso di tutti, anche degli anziani, a nuove tecnologie Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane che "ha come tema l'equita' digitale per tutte le eta' e ...

Giornata Mondiale del Sorriso, la storia del famoso Smiley eHabitat Al Cinema Odeon di Vicenza i film della Settimana Internazionale della Critica Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia I Film della Settimana della Critica in Veneto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Lune ...

Oscar Green 2021. Chi sono i giovani impegnati nella sostenibilità ambientale C’è anche chi ha inventato un Agri drive-in, per guardare film mentre si sta in macchina a sgranocchiare qualche spuntino preparato in ...

Così il Capo dello Stato, Mattarella, nelladelle persone anziane. "Considerare 'anziana' una persona non può costituire l'alibi per lasciare indietro una parte della ...Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione delladelle persone anziane che "ha come tema l'equita' digitale per tutte le eta' e ...Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia I Film della Settimana della Critica in Veneto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige, nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Lune ...C’è anche chi ha inventato un Agri drive-in, per guardare film mentre si sta in macchina a sgranocchiare qualche spuntino preparato in ...