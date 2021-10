GfVip | dopo l’accusa di razzismo di Soleil scoppia il caso Davide Silvestri? Le reazioni alla sua imitazione

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 ottobre 2021) In questi giorni,si è reso protagonista di un’esilarante di Andrea, il modello che spesso si impegna in allenamenti sportivi. LEGGI ACHE: —imita Andrea: la “performance” è esilarante e conquista tutti https://twitter.com/Kevin35116110/status/1443674786857689089L’ha fatto ridere a crepapelle gli altri inquilini esembra aver trovato la sua dimensione nella casa. L’attore si è cimentato in un’altrache però non ha avuto lo stesso successo soprattutto sul web. https://twitter.com/FrishSergio/status/1443673439986913280https://twitter.com/ShilasWords/status/1443673064319983616ha imitato i venditori ambulanti che spesso affollano le spiagge italiane, ...