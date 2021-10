GF Vip 6, terremoto tra Manuel e Lulù: cos’è successo – VIDEO (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al GF Vip 6 il primo rapporto comincia a tentennare: ancora screzi tra Lulù e Manuel in casa, cosa sta succedendo? Manuel NON PUÒ NEMMENO MANGIARE LA ZUPPA DI SOLEIL CHE LULU SI INCAZZA #gfvip pic.twitter.com/drZ6IpiVsL — la mia rivoluzione? (@nuovagenesii) September 30, 2021 La gelosia evidente di Lulù sta facendo tentennare il rapporto con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al GF Vip 6 il primo rapporto comincia a tentennare: ancora screzi train casa, cosa sta succedendo?NON PUÒ NEMMENO MANGIARE LA ZUPPA DI SOLEIL CHE LULU SI INCAZZA #gfvip pic.twitter.com/drZ6IpiVsL — la mia rivoluzione? (@nuovagenesii) September 30, 2021 La gelosia evidente dista facendo tentennare il rapporto con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, la novità non piace a nessuno: terremoto in casa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, terremoto in casa: “Impara a recitare, sei maleducata” - hopeangel365 : #GFVIP ?? Il fidanzato segreto di Soleil ha un volto ?? Terremoto di gossip: lui è un super vip ???? #gfvip6… - infoitcultura : Sonia Bruganelli vs Adriana Volpe, terremoto al GF VIp? Frecciate social -