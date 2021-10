Gf vip 6, Soleil Sorge viene a conoscenza delle accuse di razzismo: la dura reazione (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una nuova polemica mediatica è nata nella casa del Gf vip 6 e vede Soleil Sorgé accusata di aver mosso razzismo ai danni di Samy Youssef e Ainett Stephens. Lo scontro nasce al ritorno nel reality di Aldo Montano, quando Alex Belli zittisce Samy per poter ascoltare la voce del bentornato amico e Youssef la prende male, per poi dare vita ad un’accesa discussione che coinvolge anche altri vip, come Ainett che da subito prende le parti di Sam. Alle urla nella Casa interviene quindi Soleil, che chiede ad Ainett e Samy di tenere basso il tono di voce dando loro delle “scimmie”. Un appellativo per cui ora la modella è accusata di razzismo. E, ormai venuta a conoscenza delle accuse, in queste ore Soleil si è lasciata andare ad ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una nuova polemica mediatica è nata nella casa del Gf vip 6 e vedeSorgé accusata di aver mossoai danni di Samy Youssef e Ainett Stephens. Lo scontro nasce al ritorno nel reality di Aldo Montano, quando Alex Belli zittisce Samy per poter ascoltare la voce del bentornato amico e Youssef la prende male, per poi dare vita ad un’accesa discussione che coinvolge anche altri vip, come Ainett che da subito prende le parti di Sam. Alle urla nella Casa interquindi, che chiede ad Ainett e Samy di tenere basso il tono di voce dando loro“scimmie”. Un appellativo per cui ora la modella è accusata di. E, ormai venuta a, in queste oresi è lasciata andare ad ...

Advertising

j_aas_mine : RT @Soleil_Sorge: Ma in tutto questo vogliamo parlare di alcuni concorrenti che pensano alla squalifica di Soleil, quando tre signorine a c… - infoitcultura : GF Vip 6, crisi per Soleil: minaccia il ritiro dal reality - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Belli consola Soleil: 'Non cedere alle provocazioni' - lorisz841 : RT @wilmington_girl: Io di Sophie ho notato altre 3 cose ambigue: - attacco a Nicola dal nulla - attacco a Soleil a sorpresa a fine serata… - tuttopuntotv : GF Vip, Soleil Sorge provoca Manuel Bortuzzo e Lulù s’infuria: “Non darle corda” #GFVip6 #GFVip -