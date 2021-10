Germania, enorme tornado si abbatte su Kiel | video (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un gigantesco tornado si è abbattuto sulla città di Kiel, sulla costa baltica del nord della Germania. Il momento è stato immortalato in un video pubblicato sui social da uno dei residenti. Alcune persone sono state travolte dalla furia incontrollata della tromba d'aria e trascinate in acqua, riportando diverse ferite gravi. Per il momento il bilancio è di 7 feriti. Trombe d'aria di questa violenza "non sono assolutamente prevedibili", ha spiegato il meteorologo di Kiel Sebastian Wache ai media locali. Guarda tutti i video Incredibile tornado In Russia NoneRepubblica Ceca colpita da un violento tornado: morti e feriti video Un violento tornado si è abbattuto sulle case del Sud-Est della Repubblica ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un gigantescosi è abbattuto sulla città di, sulla costa baltica del nord della. Il momento è stato immortalato in unpubblicato sui social da uno dei residenti. Alcune persone sono state travolte dalla furia incontrollata della tromba d'aria e trascinate in acqua, riportando diverse ferite gravi. Per il momento il bilancio è di 7 feriti. Trombe d'aria di questa violenza "non sono assolutamente prevedibili", ha spiegato il meteorologo diSebastian Wache ai media locali. Guarda tutti iIncredibileIn Russia NoneRepubblica Ceca colpita da un violento: morti e feritiUn violentosi è abbattuto sulle case del Sud-Est della Repubblica ...

Germania, enorme tornado si abbatte su Kiel | video Panorama Un enorme tornado si abbatte sulla città di Kiel e causa 7 feriti: il video

