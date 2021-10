George Clooney svela il motivo del regalo di14 milioni di dollari ai miei amici (Di venerdì 1 ottobre 2021) George Clooney in un’intervista a GQ, l’attore hollywoodiano ha raccontato il motivo e l’aneddoto legato a quel prelievo esorbitante fatto per amicizia. George Clooney appena nominato «Icona dell’anno», torna a parlare dell’episodio che lo portò a regalare un milione di dollari in contanti a ciascuno dei suoi 14 amici. In un’intervista a GQ ha ricordato Leggi su people24.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021)in un’intervista a GQ, l’attore hollywoodiano ha raccontato ile l’aneddoto legato a quel prelievo esorbitante fatto perzia.appena nominato «Icona dell’anno», torna a parlare dell’episodio che lo portò a regalare un milione diin contanti a ciascuno dei suoi 14. In un’intervista a GQ ha ricordato

Advertising

Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Di cosa discutono gli utenti? ?? 5,3 mila tra commenti, like e condivisioni per questa notizia ?? - infoitcultura : George Clooney, un milione di dollari a 14 amici: «Perché devo aspettare di morire?» - infoitcultura : George Clooney, 'la guardia del corpo si cag*** sotto': 14 valigie con 1 milione di dollari, la follia - PasquenLe : A rega, gli anni passano. Io non posso sta a commenta le rughe e le panze na volta di George Clooney, na volta di R… - ParoleCristiane : @cittanuova_it Lo 007 di colore potrebbe anche funzionare. Ma una versione femminile snaturerebbe troppo il persona… -