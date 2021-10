Gentiloni | aumento inflazione da tenere sotto osservazione

Advertising

"I prezzi dell'energia portano l'inflazione sopra il 3% a settembre nell'eurozona. Un incremento temporaneo da tenere sotto osservazione". Lo scrive su Twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni. Il livello raggiunto lo scorso mese pari al 3,4% è per l'area il più alto da 13 anni, ovvero da settembre 2008, quando il tasso era al 3,6%. Secondo la stima flash di Eurostat il tasso è salito in settembre al 3,4%. A pesare soprattutto l'energia (17,4%, rispetto al 15,4% di agosto). Record in Estonia (6,4) e Lituania (6,3).