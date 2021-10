Gas per autotrazione, i costi alle stelle rischiano di fermare la lotta all'inquinamento (Di venerdì 1 ottobre 2021) "L'aumento repentino dei prezzi di mercato del gas ha spinto il suo valore verso cifre che nessuno avrebbe mai immaginato, costituendo una vera anomalia se consideriamo che dal 2005 a oggi il prezzo ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) "L'aumento repentino dei prezzi di mercato del gas ha spinto il suo valore verso cifre che nessuno avrebbe mai immaginato,tuendo una vera anomalia se consideriamo che dal 2005 a oggi il prezzo ...

Advertising

LauraGaravini : Il #rincaro energia elettrica ricade su singoli cittadini.Anche se è provocato da cause globali.Come il costo #gas… - matteosalvinimi : VITTORIA della Lega. Per milioni di famiglie, per milioni di commercianti e imprenditori, nessun aumento di luce e… - F_DUva : Appena approvata la mozione per scongiurare il caro bolletta. Non possiamo permettere che le famiglie italiane, già… - marcellone8 : RT @TraianoMassimo1: #DraghiPresidenteDelleLobby ha deciso che per il bene dei cittadini, da ottobre, rincarerà le bollette di luce e gas… - amicidellaterra : ?? Volge al termine il dibattito “Per una responsabilità etico-climatica transnazionale. Le vie dell’Oil&Gas” organ… -