Furti di marmitte a Tiburtina e Torre Angela | boom di casi | auto in sosta “cannibalizzate”

(Di venerdì 1 ottobre 2021)parcheggiate prese di mira dai ladri a Roma. In due distinte operazioni, in zonae a, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone sorprese a rubaredallein. E’ un fenomeno tristemente noto in quanto dai catalizzatori delleè possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero. Ladri pizzicati alla stazioneLa scorsa notte, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato due cittadini romeni, di 21 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine sorpresi ad armeggiare sotto un’vettura regolarmente parcheggiata lungo via ...

Continuano i furti del prezioso catalizzatore che si trova all'interno delle marmitte e continuano incessanti i servizi di prevenzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.