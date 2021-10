Francia, arriva il rimborso per lo psicologo dopo la pandemia (Di venerdì 1 ottobre 2021) «La pandemia ha rivelato l’importanza del tema della salute mentale», ha ricordato il presidente francese Macron e ha confermato una misura già annunciato in aprile, ampliandola. Lo stato finanzierà il sostegno psicologico per tutti dai 3 anni in su. Saranno rimborsate le sedute e saranno creati nuovi posti nei centri medici specializzati. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) «La pandemia ha rivelato l’importanza del tema della salute mentale», ha ricordato il presidente francese Macron e ha confermato una misura già annunciato in aprile, ampliandola. Lo stato finanzierà il sostegno psicologico per tutti dai 3 anni in su. Saranno rimborsate le sedute e saranno creati nuovi posti nei centri medici specializzati.

