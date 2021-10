Frana a San Leucio del Sannio | sbloccati i lavori stradali

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha ricevuto, stamani, il sindaco di Sandel, Nascenzio Iannace. Al centro dell’incontro un aggiornamento suidi risanamento dellainteressa la Strada Provinciale n. 1 Ciardelli in prossimità della Roccia delle Rose. Di Maria ha informato il primo cittadino che sono state definite le procedure per l’affidamento deidi risanamento e che il cantiere sarà consegnato alla Ditta aggiudicataria entro la fine della prossima settimana. L’intervento comporta una spesa complessiva di Euro 254.946. Il sindaco Iannace ha vivamente ringraziato il presidente della Provincia per l’attenzione continua posta all’annosa questione e la disponibilità mostrata verso amministratori e cittadini, nell’arco dei tempi ...

