Florenzi costretto all'operazione, ecco i tempi di recupero: Milan, l'infinito calvario degli infortuni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Milan continua a fare i conti con gli infortuni, che da quasi un anno colpiscono i rossoneri senza soluzione di continuità. L'ultimo è quello di Alessandro Florenzi, l'esterno chiamato a risolvere un problema al menisco con un intervento chirurgico in artroscopia. L'operazione è già stata programmata per oggi, venerdì 1 ottobre e una volta conclusa saranno più chiari i tempi di recupero, ma si prevede circa un mese di stop. Stefano Pioli però per il big-match di domenica sera contro l'Atalanta può contare sul ritorno di Simon Kjaer, così come potrebbe scattare la prima convocazione per Junior Messias. Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, il quale rientrerà dopo la sosta delle nazionali. Kjaer era rimasto fuori a scopo precauzionale contro l'Atletico, ma era già tornato ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ilcontinua a fare i conti con gli, che da quasi un anno colpiscono i rossoneri senza soluzione di continuità. L'ultimo è quello di Alessandro, l'esterno chiamato a risolvere un problema al menisco con un intervento chirurgico in artroscopia. L'è già stata programmata per oggi, venerdì 1 ottobre e una volta conclusa saranno più chiari idi, ma si prevede circa un mese di stop. Stefano Pioli però per il big-match di domenica sera contro l'Atalanta può contare sul ritorno di Simon Kjaer, così come potrebbe scattare la prima convocazione per Junior Messias. Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, il quale rientrerà dopo la sosta delle nazionali. Kjaer era rimasto fuori a scopo precauzionale contro l'Atletico, ma era già tornato ad ...

