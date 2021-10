Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata: Diego nella morsa di Cosimo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Torna giovedì prossimo Fino all’ultimo battito con la terza puntata in onda il 7 ottobre 2021. Abbiamo visto che alla fine Diego è stato scagionato dalle accuse visto che la boccetta di vaccino anti influenzale è stata ritrovata. Il dottore adesso vuole solo operare Vanessa per ridarle il cuore e la libertà che merita ma non è facile visto che deve trovare il prima possibile almeno 100 mila euro. Ma non solo. Cosimo sta male e ha bisogno dell’operazione al cuore per cui decide di farsi portare Diego, il migliore, nella masseria in cui si è nascosto. Anna ha deciso di dimostrare a Milo che si può anche andare avanti staccandosi dalle etichette e che lui può dimostrare a tutti di essere diverso. Lo sta aiutando anche sui social e questo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Torna giovedì prossimocon lain onda il 7 ottobre 2021. Abbiamo visto che alla fineè stato scagionato dalle accuse visto che la boccetta di vaccino anti influenzale è stata ritrovata. Il dottore adesso vuole solo operare Vanessa per ridarle il cuore e la libertà che merita ma non è facile visto che deve trovare il prima possibile almeno 100 mila euro. Ma non solo.sta male e ha bisogno dell’operazione al cuore per cui decide di farsi portare, il migliore,masseria in cui si è nascosto. Anna ha deciso di dimostrare a Milo che si può anche andare avanti staccandosi dalle etichette e che lui può dimostrare a tutti di essere diverso. Lo sta aiutando anche sui social e questo ...

