Finisce la campagna elettorale: i 151 candidati sindaci nei 54 Comuni della Puglia ELENCO Al voto domenica e lunedì, eventuali ballottaggi a metà mese (Di venerdì 1 ottobre 2021) A mezzanotte terminerà la campagna elettorale per le amministrative 2021 in 1138 Comuni italiani. Al voto il 3 ed il 4 ottobre e, per gli eventuali ballottaggi, il 17 ed il 18 ottobre. Le elezioni riguardano 54 Comuni pugliesi. Di seguito l’ELENCO completo dei candidati alla carica di sindaco in ciascun Comune. Città metropolitana di Bari ADELFIA – Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo NOICATTARO – Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato RUVO DI Puglia – Pasquale Chieco, Domenico Berardi, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Santi Zizzo SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone, Giovanni Turchiano TRIGGIANO – Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso Provincia di Barletta Andria Trani MINERVINO MURGE – Maria ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 ottobre 2021) A mezzanotte terminerà laper le amministrative 2021 in 1138italiani. Alil 3 ed il 4 ottobre e, per gli, il 17 ed il 18 ottobre. Le elezioni riguardano 54pugliesi. Di seguito l’completo deialla carica di sindaco in ciascun Comune. Città metropolitana di Bari ADELFIA – Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo NOICATTARO – Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato RUVO DI– Pasquale Chieco, Domenico Berardi, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Santi Zizzo SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone, Giovanni Turchiano TRIGGIANO – Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso Provincia di Barletta Andria Trani MINERVINO MURGE – Maria ...

