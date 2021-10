Finanza, al via da oggi 4° edizione Mese educazione finanziaria (Di venerdì 1 ottobre 2021) Parte oggi la quarta edizione del Mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin2021), l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) di cui è membro anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dal 1 al 31 ottobre porterà in tutta Italia, finalmente anche in presenza, tanti appuntamenti che metteranno al centro dell’attenzione degli italiani i temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. L’edizione 2021 invita a guardare avanti, oltre la pandemia da Covid19, e, imparando proprio dalla crisi connessa alla diffusione del virus, sottolinea l’importanza di dedicare del tempo per acquisire ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Partela quartadeldell’(#OttobreEdufin2021), l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di(Comitato Edufin) di cui è membro anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dal 1 al 31 ottobre porterà in tutta Italia, finalmente anche in presenza, tanti appuntamenti che metteranno al centro dell’attenzione degli italiani i temi dell’, assicurativa e previdenziale. L’2021 invita a guardare avanti, oltre la pandemia da Covid19, e, imparando proprio dalla crisi connessa alla diffusione del virus, sottolinea l’importanza di dedicare del tempo per acquisire ...

Advertising

Tempo_di_Carpi : La nuova caserma della Guardia di Finanza sorgerà in via Nuova Ponente - VanessaCorini : Ambiente, attivisti occupano con tende e sacchi a pelo piazza Affari a Milano: “Finanza è complice della crisi clim… - italiaserait : Finanza, al via da oggi 4° edizione Mese educazione finanziaria - fisco24_info : Finanza, al via da oggi 4° edizione Mese educazione finanziaria: ’edizione 2021 invita a guardare avanti, oltre la… - fisco24_info : Finanza, al via da oggi 4° edizione Mese educazione finanziaria: L’edizione 2021 invita a guardare avanti, oltre la… -