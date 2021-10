Fedez ridicolizzato da "Striscia", "mai all'altezza della Ferragni": immagini pazzesche | Video (Di venerdì 1 ottobre 2021) Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 tornato in onda dallo scorso lunedì e condotto dall'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Nuova coppia ma vecchie rubriche. Tra queste anche "Spetteguless", servizio a tutto gossip dal taglio sempre ironico. E nel mirino della squadra di Antonio Ricci ci finiscono Chiara Ferragni e Fedez, che si guadagnano il terzo posto della graduatoria. "Una coppia da sogno. Anzi... da sonno", afferma la voce fuori campo di Siani prima di mostrare una carrellata di immagini in cui i due dormono. Poi la prima stoccata al rapper: "Però non va... Fedez manipola l'informazione, vuole far vedere che tra i due è lui quello sveglio", e via con le immagini di una mossa a scacchi. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quila Notizia, il tg satirico di Canale 5 tornato in onda dallo scorso lunedì e condotto dall'inedita coppia composta da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani. Nuova coppia ma vecchie rubriche. Tra queste anche "Spetteguless", servizio a tutto gossip dal taglio sempre ironico. E nel mirinosquadra di Antonio Ricci ci finiscono Chiara, che si guadagnano il terzo postograduatoria. "Una coppia da sogno. Anzi... da sonno", afferma la voce fuori campo di Siani prima di mostrare una carrellata diin cui i due dormono. Poi la prima stoccata al rapper: "Però non va...manipola l'informazione, vuole far vedere che tra i due è lui quello sveglio", e via con ledi una mossa a scacchi. E ...

Advertising

OllaPiero : RT @valeriosaitta1: @valy_s Speriamo che Fazio abbia un po' di vergogna e non lo inviti subito a #ctcf . Intanto domenica ospite d'onore Fe… - valy_s : RT @valeriosaitta1: @valy_s Speriamo che Fazio abbia un po' di vergogna e non lo inviti subito a #ctcf . Intanto domenica ospite d'onore Fe… - valeriosaitta1 : @valy_s Speriamo che Fazio abbia un po' di vergogna e non lo inviti subito a #ctcf . Intanto domenica ospite d'onor… - Anna302478978 : @seguitemi2021 Vedo una coppia da psicanalizzare oppure è business,moda ? Se dovesse andare di moda l'uomo macho… -