Fdi: Pd Milano, da inchiesta quadro inquietante, Fidanza si dimetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "Le parole e le immagini disgustose che abbiamo ascoltato e visto parlano chiaro: Fidanza faccia un passo indietro e si dimetta dalle sue cariche. Chi calpesta i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione non è degno di rappresentare i cittadini e ricoprire incarichi istituzionali". Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani, sull'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia. L'inchiesta "fotografa un quadro inquietante e pericoloso su cosa sia il partito della Meloni e sulla galassia nera che gli gravita attorno", continua. "Al di là delle responsabilità penali che spetta indagare alla magistratura, è evidente un fatto: ci hanno accusato di usare l'antifascismo come fosse una bandierina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021), 1 ott. (Adnkronos) - "Le parole e le immagini disgustose che abbiamo ascoltato e visto parlano chiaro:faccia un passo indietro e sidalle sue cariche. Chi calpesta i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione non è degno di rappresentare i cittadini e ricoprire incarichi istituzionali". Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd di, Silvia Roggiani, sull'di Fanpage su Fratelli d'Italia. L'"fotografa une pericoloso su cosa sia il partito della Meloni e sulla galassia nera che gli gravita attorno", continua. "Al di là delle responsabilità penali che spetta indagare alla magistratura, è evidente un fatto: ci hanno accusato di usare l'antifascismo come fosse una bandierina ...

Advertising

AzzolinaLucia : - Insulti a neri ed ebrei - Disprezzo verso la gente del sud - Black (soldi in nero) - Camerati - La birreria di… - M5S_Europa : L’inchiesta di @fanpage sulla #LobbyNera a #Milano mostra una realtà agghiacciante. #FdI accoglie e promuove person… - repubblica : Fanpage: la lobby nera che sostiene la campagna elettorale Fdi a Milano. Dureghello: 'Non c'è spazio per chi innegg… - repubblica : RT @eziomauro: La lobby nera che sostiene la campagna elettorale Fdi a Milano. Dureghello: 'Non c'è spazio per chi inneggia a Hitler' https… - eziomauro : La lobby nera che sostiene la campagna elettorale Fdi a Milano. Dureghello: 'Non c'è spazio per chi inneggia a Hitl… -