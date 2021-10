Fdi, Meloni dopo l’inchiesta di Fanpage sulla “lobby nera” a Milano: “Pronta alle decisioni necessarie”. Ma pretende l’intero girato (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sono Pronta a prendere tutte le decisioni necessarie quando ravviso delle responsabilità reali, ma per avere contezza di queste chiedo di avere l’intero girato di 100 ore. Poi farò sapere cosa ne penso”. Giorgia Meloni prima di prendere provvedimenti sulla posizione dell’eurodeputato Fdi Carlo Fidanza, pretende di avere tutta l’inchiesta di Fanpage sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Milano tra presunti finanziamenti in nero e le pressioni dei gruppi di estrema destra. “Chiedo ufficialmente”, ha dichiarato a margine del comizio a Roma, “di darmi l’intero girato di questo lavoro di tre anni perché chiaramente io sono una persona molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Sonoa prendere tutte lequando ravviso delle responsabilità reali, ma per avere contezza di queste chiedo di averedi 100 ore. Poi farò sapere cosa ne penso”. Giorgiaprima di prendere provvedimentiposizione dell’eurodeputato Fdi Carlo Fidanza,di avere tuttadicampagna elettorale di Fratelli d’Italia atra presunti finanziamenti in nero e le pressioni dei gruppi di estrema destra. “Chiedo ufficialmente”, ha dichiarato a margine del comizio a Roma, “di darmidi questo lavoro di tre anni perché chiaramente io sono una persona molto ...

adrianobiondi : Fdi e Meloni ci chiedono il 'girato integrale' per valutare responsabilità.'Non prenderemo per oro colato quanto ri… - SimonaMalpezzi : L’inchiesta di @fanpage su FdI documenta una realtà agghiacciante incompatibile con una forza che ambisce a governa… - AlessiaMorani : In un paese con la nostra storia queste connivenze e “convivenze” di Fratelli d’Italia con ambienti neofascisti dov… - Marc852835993 : RT @lucabattanta: @GiorgiaMeloni Credo che lo stesso costituzionalista perché di costituzionalista si dovrebbe trattare invece non rilevi a… - adatit1 : RT @adrianobiondi: Il buon @billecimarco ha chiesto a Giorgia Meloni se prendesse le distanze da Fidanza e da alcune evidenze sui legami co… -