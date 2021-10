Fdi: De Maria (Pd), ‘Meloni chiarisca su inchiesta Fanpage’ (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Leggo che Giorgia Meloni si indigna per le parole del professor Morrone su Fratelli d’Italia. Vuole dimostrare che non c’è ragione di parlare di neofascismo riferendosi a Fratelli d’Italia? Invece di far chiedere ai suoi parlamentari di togliere la cattedra a un docente universitario, dica parole chiare e nette su quanto emerge dall’inchiesta di Fanpage su Fdi di Milano e assuma gli atti politici conseguenti”. Lo ha scritto su Facebook, Andrea De Maria, parlamentare Pd, segretario d’Aula della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Leggo che Giorgia Meloni si indigna per le parole del professor Morrone su Fratelli d’Italia. Vuole dimostrare che non c’è ragione di parlare di neofascismo riferendosi a Fratelli d’Italia? Invece di far chiedere ai suoi parlamentari di togliere la cattedra a un docente universitario, dica parole chiare e nette su quanto emerge dall’di Fanpage su Fdi di Milano e assuma gli atti politici conseguenti”. Lo ha scritto su Facebook, Andrea De, parlamentare Pd, segretario d’Aula della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Fdi: De Maria (Pd), 'Meloni chiarisca su inchiesta Fanpage'... - Agenparl : Fdi: De Maria (Pd), Meloni chiarisca su inchiesta Fanpage - - maria_ciardi : RT @LucillaMasini: Inchiesta @fanpage su FdI: La candidata Valcepina elemosina voti regalando campioncini di acido ialuronico alle escort.… - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE AL VOTO - Il centrodestra nazionale cala tutti gli assi per portare la Santillo al ballott… - f64klicso : @gasparripdl @maria_spena Ma come avete potuto candidare una persona così inadatta come Michetti? In 5 anni di Ragg… -