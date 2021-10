Fausto Desalu | «Le opinioni altrui ci rovinano Siamo atleti | bisogna pensare solo a correre»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport intervista, uno dei quattro staffettisti che hanno regalato all’Italia la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, con Patta, Jacobs e Tortu. Racconta com’è la vita dopo quella vittoria. «Non è cambiato nulla. Sono quello di prima che si allena e fa le stesse cose. So rimanere coi piedi per terra». Racconta di non leggere i giornali. «Non leggo molto i giornali, nonostante sia sempre disponibile per le interviste. Non mi lascio condizionare dal resto né dal fatto che qualcuno possa fare meglio di me.. Ho imparato che lecie basta. È successo a tantissimi colleghi di livello più alto e ho preso la cosa come una lezione ...