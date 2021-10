Farmaci | Fabbrocini Federico II | ' biologici migliorano pelle pazienti psoriasi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - In Italia sono circa 3 milioni le persone che vivono con la, una malattia cronica che ha tipicamente un andamento ciclico, fatto di miglioramenti e peggioramenti. "Una patologia di cui il paziente fino a poco tempo fa non si liberava mai - afferma Gabriella, professore di Malattie cutanee e veneree all'università degli Studi di NapoliII - Oggi, invece, le terapie a base die biosimilari consentono di avere una qualità della cute completamente pulita dalla malattia; una riduzione, se non la scomparsa, della sintomatologia dolorosa a carico delle articolazioni, per quanto riguarda le persone con artriteca (circa il 15-20% deglici), ed è facilmente intuibile quanto questo ...