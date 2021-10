F1 GP Turchia 2021, prove libere venerdì 8 ottobre: orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le prove libere del Gran Premio di Turchia 2021 daranno il via ad un nuovo entusiasmante fine settimana del mondiale di Formula 1 dopo una settimana di riposo. I fari rimarranno certamente puntati sulla lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che si contendono questo titolo mondiale punto su punto. Grande attesa poi per la Ferrari che, tornata sul podio in Russia, cercherà di replicare il buon risultato dello scorso anno quando, nella top 3, ci finì Vettel. Le libere 1 e 2 andranno in scena venerdì 8 ottobre rispettivamente dalle ore 10.30 e 14.00 italiane. Le prove libere 3 sono invece in programma per sabato 9 ottobre a partire dalle ore 11.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta come di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ledel Gran Premio didaranno il via ad un nuovo entusiasmante fine settimana del mondiale di Formula 1 dopo una settimana di riposo. I fari rimarranno certamente puntati sulla lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che si contendono questo titolo mondiale punto su punto. Grande attesa poi per la Ferrari che, tornata sul podio in Russia, cercherà di replicare il buon risultato dello scorso anno quando, nella top 3, ci finì Vettel. Le1 e 2 andranno in scenarispettivamente dalle ore 10.30 e 14.00 italiane. Le3 sono invece in programma per sabato 9a partire dalle ore 11.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta come di ...

Advertising

SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - Agenzia_Ansa : Turchia, ubriaco aiuta a cercare un disperso, ma la persona scomparsa era lui #ANSA - Internazionale : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato una collaborazione con la Russia per produrre aerei da comba… - CatelliRossella : Turchia:Osservatorio avvocati, 450 condannati per terrorismo - Europa - ANSA - cuba98w : RT @Internazionale: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato una collaborazione con la Russia per produrre aerei da combattim… -