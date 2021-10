Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0. Le statistiche (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Lazio supera 2-0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A segno Basic al 13? e Patric al 38? del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1. Toma Basic ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea. Pedro è l’unico giocatore della Lazio ad aver fornito un assist sia in Serie A che in Europa League. Francesco Acerbi e Elseid Hysaj sono gli unici giocatori della Lazio ad aver giocato interamente tutte e otto le partite in tutte le competizioni in questa stagione. Patric ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea. La seconda rete assoluta con la maglia della ... Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lasupera 2-0 lanella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di. A segno Basic al 13? e Patric al 38? del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1. Toma Basic ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea. Pedro è l’unico giocatore dellaad aver fornito un assist sia in Serie A che in. Francesco Acerbi e Elseid Hysaj sono gli unici giocatori dellaad aver giocato interamente tutte e otto le partite in tutte le competizioni in questa stagione. Patric ha segnato il suo primo gol in carriera in una competizione europea. La seconda rete assoluta con la maglia della ...

Advertising

OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - Tatsxmaki1 : Vorrei fare un appunto su tommasone basic, prima da titolare in europa league segna con un colpo di testa, troppe c… - imnotyourbabyy : RT @JoviAcm: Il tizio che era al VAR a Milan-Atletico aveva fatto solo 2 partite in carriera: 1 amichevole e 1 preliminare di europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Il padel visto da mister Spalletti (col parere degli esperti) ... e lo sport della pala è addirittura finito nella conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia dell'importante sfida di Europa League fra il suo Napoli e lo Spartak Mosca. Malgrado si ...

Moviola Napoli - Spartak Mosca: l'arbitro Kruzliak sbaglia tutto L'ARBITRO KRUZLIAK SBAGLIA TUTTO La marcia del Napoli , si ferma in Europa League, con la sconfitta contro lo Spartak Mosca . K.o. difficile da prevedere, per com'era iniziata la partita. I l gol ...

Europa League, risultati e marcatori della 2^ giornata Sky Sport E’ già “vigilia” – L’appuntamento con mister Spalletti in conferenza Molti dicono che non ci sia terapia migliore. Fatto sta che domani è già vigilia. E, come di consueto, è prevista la conferenza di presentazione della gara.

Torino-Juventus, Fusi: “Pronostico? Il Toro può tornare a vincere un derby” %%excerpt%% Il doppio ex Luca Fusi ha parlato alla vigilia del derby Torino-Juventus lasciandosi andare ad un pronostico in cui vede favorita la squadra di Juric ...

... e lo sport della pala è addirittura finito nella conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia dell'importante sfida difra il suo Napoli e lo Spartak Mosca. Malgrado si ...L'ARBITRO KRUZLIAK SBAGLIA TUTTO La marcia del Napoli , si ferma in, con la sconfitta contro lo Spartak Mosca . K.o. difficile da prevedere, per com'era iniziata la partita. I l gol ...Molti dicono che non ci sia terapia migliore. Fatto sta che domani è già vigilia. E, come di consueto, è prevista la conferenza di presentazione della gara.%%excerpt%% Il doppio ex Luca Fusi ha parlato alla vigilia del derby Torino-Juventus lasciandosi andare ad un pronostico in cui vede favorita la squadra di Juric ...