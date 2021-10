Enrico Varriale indagato per stalking alla ex compagna, parla il giornalista: “False accuse” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Enrico Varriale, indagato per stalking ai danni della sua ex compagna dalla procura di Roma, replica alle accuse e nega ogni addebito sottolineando di aver chiarito la sua posizione davanti al giudice. A carico del giornalista, ex vicedirettore di Rai Sport, il gip Monica Ciancio avrebbe disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. Enrico Varriale indagato per stalking alla ex compagna: “False accuse“ Poche ore dopo la notizia del fascicolo a suo carico con le ipotesi di stalking e lesioni nei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021)perai danni della sua exprocura di Roma, replica allee nega ogni addebito sottolineando di aver chiarito la sua posizione davanti al giudice. A carico del, ex vicedirettore di Rai Sport, il gip Monica Ciancio avrebbe disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dpersona offesa.perex: ““ Poche ore dopo la notizia del fascicolo a suo carico con le ipotesi die lesioni nei ...

