Energia, Confesercenti: taglia-bollette non basta, per PMI aumenti fino a 4 mila euro (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il decreto taglia-bollette non basta ad evitare la stangata sulle piccole imprese, che si troveranno a pagare fino a 4mila euro l’anno in più per la sola Energia elettrica. Un aumento che rischia di avere un impatto notevole soprattutto sui bilanci delle micro e piccole attività, già alle prese con una difficile ripartenza. A stimare il peso degli aumenti in bolletta per le imprese è Confesercenti. Nonostante l’intervento del governo, infatti, Arera ha ufficializzato, a partire dal primo ottobre, un incremento del prezzo dell’Energia elettrica di quasi il 30% rispetto al trimestre precedente per il cosiddetto mercato di maggior tutela, cui fanno riferimento ancora 12 milioni di famiglie e 1 milione di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il decretononad evitare la stangata sulle piccole imprese, che si troveranno a pagarea 4l’anno in più per la solaelettrica. Un aumento che rischia di avere un impatto notevole soprattutto sui bilanci delle micro e piccole attività, già alle prese con una difficile ripartenza. A stimare il peso degliin bolletta per le imprese è. Nonostante l’intervento del governo, infatti, Arera ha ufficializzato, a partire dal primo ottobre, un incremento del prezzo dell’elettrica di quasi il 30% rispetto al trimestre precedente per il cosiddetto mercato di maggior tutela, cui fanno riferimento ancora 12 milioni di famiglie e 1 milione di ...

