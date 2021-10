Elisa Balsamo e il capolavoro iridato: “L’Abbiamo dimostrato, il ciclismo è sport di squadra” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le strade delle Fiandre sono spesso strette e nervose: domarle è infatti praticamente un’impresa da campioni. I continui cambi di pendenza e le sconnessioni del pavè rendono i muri particolarmente affascinanti per gli appassionati di ciclismo, ma al tempo stesso una grande sofferenza per coloro che li devono percorrere. La bellezza delle colline belghe sa però affievolire ogni dolore e regalare agli atleti più talentuosi l’opportunità di consacrarsi campioni. Come nel caso di Elisa Balsamo. Fra le principali promesse del ciclismo femminile italiano, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha compiuto il proprio salto di qualità sulle strade del Mondiale conquistando il titolo iridato a soli 23 anni. Un risultato frutto di un perfetto lavoro di squadra, ma anche di uno spirito ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le strade delle Fiandre sono spesso strette e nervose: domarle è infatti praticamente un’impresa da campioni. I continui cambi di pendenza e le sconnessioni del pavè rendono i muri particolarmente affascinanti per gli appassionati di, ma al tempo stesso una grande sofferenza per coloro che li devono percorrere. La bellezza delle colline belghe sa però affievolire ogni dolore e regalare agli atleti più talentuosi l’opportunità di consacrarsi campioni. Come nel caso di. Fra le principali promesse delfemminile italiano, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha compiuto il proprio salto di qualità sulle strade del Mondiale conquistando il titoloa soli 23 anni. Un risultato frutto di un perfetto lavoro di, ma anche di uno spirito ...

