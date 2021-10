Elezioni amministrative | la giornata delle grandi promesse!

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ormai ci siamo! Domenica e Lunedì prossimo – il 3 e il 4 ottobre – i cittadini di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Trieste e di tutta la Calabria saranno chiamati alle urne. Quindi, in queste ultime ore di campagna elettorale, si fa sempre più serrata la sfida tra i candidati in corsa alle

Advertising

FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative scegli la coerenza, scegli Fratelli d'Italia ???? #VotaFDI - FratellidItalia : ?? Alle elezioni amministrative, scegli i Patrioti ???? #VotaFDI - ComuneMI : Per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre alcune sezioni elettorali subiscono un tra… - WomanWithPen : @Lucascarabelli @AngelaAngelmi @ricpuglisi @matteorenzi @robyfagnani Ma non si può pretendere che IV si isoli total… - Fransop2 : RT @francescocosta: Oggi su Morning: l’assurda condanna contro Mimmo Lucano, spiegata; un bignamino sulle elezioni amministrative del weeke… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative

Sulla copertina del nuovo numero dell'Espresso c'è Matteo Salvini, sotto assedio tra la bufera Morisi, i contrasti con Giorgetti e il rischio flop alle. Ma il Capitano del Carroccio ha pronto un piano B: dire "Addio Lega", come suona il titolo di copertina, e fondare un nuovo partito. Su misura per lui. Non è un'ipotesi: è un ...Numeri questi che sintetizzano a Bologna, Ravenna e Rimini la corsa per eleggere il sindaco e il consiglio comunale, nelledi domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Inoltre, nel ...In un’intervista concessa al Corriere della sera, il sindaco uscente di Milano Beppe Sala, candidato alle Comunali del prossimo weekend, non ha ...Eppure, soprattutto a Roma, sono parte fondamentale dell’identità stessa della città. Il regista turco, che da anni vive nella Capitale, ha infatti pubblicato nelle scorse ore, delle storie su Instagr ...