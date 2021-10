Elezioni 3-4 ottobre, scuola a Napoli chiude 11 giorni. Protesta dei genitori: “Gravissima situazione” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ben 11 giorni di chiusura delle scuole causa Elezioni. Succede a Napoli dove i gentirori degli alunni della '' Cuoco-Schipa" hanno Protestato attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell'istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ben 11di chiusura delle scuole causa. Succede adove i gentirori degli alunni della '' Cuoco-Schipa" hannoto attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell'istituto. L'articolo .

