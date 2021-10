Eleonora Daniele racconta il drammatico lutto: “Non lo supererò mai” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel corso di un’intervista da Maurizio Costanzo, Eleonora Daniele ha rivelato un drammatico lutto che ancora oggi non riesce a superare. Il commovente racconto della presentatrice (via Screenshot)Anche quest anno Eleonora Daniele è uno dei volti di punta della Rai grazie al suo ‘Storie Italiane’ confermatissimo dal servizio pubblico. La conduttrice nella serata di ieri ha avuto l’occasione di rivelare alcuni retroscena durante il programma ‘S’è fatta notte‘, condotto da Maurizio Costanzo. Infatti la Daniele ha sorpreso tutti raccontando come ha affrontato la morte di suo fratello Luigi, scomparso a solamente 44 anni. Il noto volto Rai ha rivelato come il fratello soffrisse di autismo e sia scomparso nel 2005. Incalzata da Costanzo, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel corso di un’intervista da Maurizio Costanzo,ha rivelato unche ancora oggi non riesce a superare. Il commovente racconto della presentatrice (via Screenshot)Anche quest annoè uno dei volti di punta della Rai grazie al suo ‘Storie Italiane’ confermatissimo dal servizio pubblico. La conduttrice nella serata di ieri ha avuto l’occasione di rivelare alcuni retroscena durante il programma ‘S’è fatta notte‘, condotto da Maurizio Costanzo. Infatti laha sorpreso tuttindo come ha affrontato la morte di suo fratello Luigi, scomparso a solamente 44 anni. Il noto volto Rai ha rivelato come il fratello soffrisse di autismo e sia scomparso nel 2005. Incalzata da Costanzo, ...

Advertising

cronaka12 : #storieitaliane succede in diretta a @storie_italiane - RadioSoap2 : RT @tw_fyvry: Daniela Ferolla si allunga per ricordare l'appuntamento con Linea Verde Life e Eleonora Daniele viene tranciata di netto perc… - tw_fyvry : Daniela Ferolla si allunga per ricordare l'appuntamento con Linea Verde Life e Eleonora Daniele viene tranciata di… - zazoomblog : Eleonora Daniele racconta il suo dramma: un terribile lutto ha sconvolto la sua vita - #Eleonora #Daniele… - DonnaGlamour : Eleonora Daniele racconta il dolore per la perdita del fratello morto a 44 anni -