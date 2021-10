Disney e Scarlett Johansson fanno pace dopo lo scontro su Black Widow (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto è bene quel che finisce bene. La notizia di uno scontro giudiziario fra Disney e Scarlett Johansson, una delle attrici che più aveva contribuito a costruire la fortuna della stessa azienda negli ultimi anni grazie alla sua partecipazione ai film Marvel, aveva parecchio scosso negli ultimi mesi il mondo del cinema ma anche i fan stessi. L’oggetto del contendere era proprio Black Widow, il film che segnava il culmine del personaggio di Natasha Romanoff nel suo primo film da solista all’interno del Marvel Cinematic Universe: a causa della situazione pandemica aggravata negli Stati Uniti e non solo dalla variante delta, lo scorso 29 luglio Disney decise di diffondere la pellicola non solo nelle sale ma anche in accesso premium sullo streaming ... Leggi su wired (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto è bene quel che finisce bene. La notizia di unogiudiziario fra, una delle attrici che più aveva contribuito a costruire la fortuna della stessa azienda negli ultimi anni grazie alla sua partecipazione ai film Marvel, aveva parecchio scosso negli ultimi mesi il mondo del cinema ma anche i fan stessi. L’oggetto del contendere era proprio, il film che segnava il culmine del personaggio di Natasha Romanoff nel suo primo film da solista all’interno del Marvel Cinematic Universe: a causa della situazione pandemica aggravata negli Stati Uniti e non solo dalla variante delta, lo scorso 29 lugliodecise di diffondere la pellicola non solo nelle sale ma anche in accesso premium sullo streaming ...

