Disabili | Orlando firma due provvedimenti su diritto a lavoro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dele delle Politiche Sociali, Andrea, hato oggi duein tema dialdei. I decreti, informa il ministero in una nota, riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della legge 68 del 12 marzo 1999, che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull’aggiornamento delle sanzioni. Con il primo provvedimento,ha decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai “datori diprivati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera ...