De Luca proroga l’obbligo dell’uso della mascherina fino al prossimo 31 ottobre

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 1 ottobre 2021) di Monica De Santis Sono statete le misure disposte dall’ ordinanza regionale numero 22 del 31 agosto. A comunicarlo il PresidenteRegione Campania Vincenzo Deche nella giornata di ieri hai messo una nuova ordinanza regionale che resterà in vigoreal31. Nell’ordinanza regionale si dispone che fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza all’evoluzionesituazione epidemiologica, dovuta al diffondersi del Covid 19, sonote le disposizioni che prevedono il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali. Ma non solo divieto di consumo anche nelle piazze, nelle ...