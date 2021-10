(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’avventura dia Laprosegue tra le polemiche. Note sono ormai le vicende che stanno creando il subbuglio più totale in Italia, senza le giuste prese di posizione da parte del reality brasiliano. Oltre all’espulsione diDo, infatti, nessun altro provvedimento è stato preso, dopo le numerosissime denunce fatte in merito alle molestie ricevute da dall’ex concorrente del Gf Vip 5.sta vivendo, anzi, la sua avventura nel reality ignara di tutto, in quanto le spiacevoli vicende che l’hanno vista protagonista sono accadute mentre lei era poco lucida a seguito di una festa in cui ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Dove sono le tutele nei confronticoncorrente? Perché la stanno tenendo all’oscuro di tutto? Perché non le danno il ...

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - niyakaralieva : ciò che è successo a dayane mello è completamente assurdo, che schifo - amalohan93 : @daymelloreal Te amo dayane mello ???? - susanazinaz : RT @filhodasarah: O NOME DELA È DAYANE MELLO #EliminaçãoAFazenda -

Continua a tenere banco il caso di, che sicuramente ha subito delle avances sfociate nelle molestie. Ma a far parlare è soprattutto un presunto stupro , non si sa se solo tentato o anche riuscito, che sarebbe avvenuto all'...Dopo l'accusa di averla molestata davanti alle telecamere e la conseguente apertura di un'indagine di polizia, Nego do Borel tifa per. Nel rutilante mondo dello showbiz brasiliano succede anche questo. Il cantante di Rio De Janeiro, squalificato dal reality show A Fazenda per presunti abusi sulla giovane modella, è ...Dayane Mello finisce al televoto a La Fazenda e Nego Do Borel la sostiene sui social: l’esito della votazione scatena l’ira dei fan. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.A farsi sentire ancora una volta è stata Rosalinda Cannavò, diventata amica della 32enne durante la loro permanenza nel programma condotto da Alfonso Signorini che da poco è tornato su Canale 5 con la ...