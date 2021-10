Dalla Lega a M5S, i veri litigi sono sempre meglio dei finti leader (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il professor Massimiliano Panarari, conversando su Huffpost con Pietro Salvatori, denuncia e un po’ canzona i partiti di nuovo conio e la loro più recente tendenza a darsi assetti, segreterie, combinazioni più o meno oligarchiche, affiancando ai leader un pletorico affollamento di vice presidenti (il caso di Conte) o magari invece escogitando marchingegni che imbriglino i dissensi appena emersi annegandoli nel mare della loro stessa confusione strategica (il caso di Salvini, forse). Insomma, starebbe tornando di moda il vecchio tema della collegialità di partito con il duplice intento di commissariale il leader oppure piuttosto di tacitare le correnti interne. E tutto questo suonerebbe come “l’ennesima conferma di una nostalgia della Prima Repubblica”. Laddove l’ultima mutazione della nostra trafelata modernità politica ci condurrebbe ora verso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il professor Massimiliano Panarari, conversando su Huffpost con Pietro Salvatori, denuncia e un po’ canzona i partiti di nuovo conio e la loro più recente tendenza a darsi assetti, segreterie, combinazioni più o meno oligarchiche, affiancando aiun pletorico affollamento di vice presidenti (il caso di Conte) o magari invece escogitando marchingegni che imbriglino i dissensi appena emersi annegandoli nel mare della loro stessa confusione strategica (il caso di Salvini, forse). Insomma, starebbe tornando di moda il vecchio tema della collegialità di partito con il duplice intento di commissariale iloppure piuttosto di tacitare le correnti interne. E tutto questo suonerebbe come “l’ennesima conferma di una nostalgia della Prima Repubblica”. Laddove l’ultima mutazione della nostra trafelata modernità politica ci condurrebbe ora verso ...

