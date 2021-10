Dagli occhi di un Foodblogger: l’Antiquario, il miglior Premium Bar di Napoli (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Raffaele De Santis Locale: l’AntiquarioTipologia: Cocktail barIndirizzo: Via Vannella Gaetani, 2, 80121 Napoli NAPrezzo: €€€ Alle spalle di Piazza Vittoria, in una delle numerose vie che compongono la nostra splendida città, sorge un peculiare portoncino di legno, rigorosamente chiuso, affiancato da una vetrina decorata con uno specchio e diverse bottiglie. I cultori del bere conoscono da tempo ciò che si nasconde dietro l’inusuale porta: il primo cocktail bar in stile speakeasy di Napoli, l’Antiquario. in foto lo splendido bancone, luogo dove sorgono i leggendari drink del locale (ph. Raffaele De Santis)Noto per la sua eleganza e l’arredamento che richiama i tempi del proibizionismo, l’Antiquario offre un viaggio indimenticabile ai clienti, che per essere accolti in questo mondo dovranno bussare al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Raffaele De Santis Locale:Tipologia: Cocktail barIndirizzo: Via Vannella Gaetani, 2, 80121NAPrezzo: €€€ Alle spalle di Piazza Vittoria, in una delle numerose vie che compongono la nostra splendida città, sorge un peculiare portoncino di legno, rigorosamente chiuso, affiancato da una vetrina decorata con uno specchio e diverse bottiglie. I cultori del bere conoscono da tempo ciò che si nasconde dietro l’inusuale porta: il primo cocktail bar in stile speakeasy di. in foto lo splendido bancone, luogo dove sorgono i leggendari drink del locale (ph. Raffaele De Santis)Noto per la sua eleganza e l’arredamento che richiama i tempi del proibizionismo,offre un viaggio indimenticabile ai clienti, che per essere accolti in questo mondo dovranno bussare al ...

Advertising

Albertazzi20 : @PostJanko @VicoZanetti @mirchella84 @GuidoCrosetto 13 anni per il reato di 'aiuto' gli contestano...certo...toglit… - alfiuccio59 : @MIRIAM26455039 Buon venerdì Miriam dagli occhi belli ?????? - Babbalei1 : RT @uundefedeted: ho perso questo momento live e quando ho visto questa foto mi sembrava una scena di un film, nove mesi dopo ancora non mi… - Giusepp72686358 : RT @uundefedeted: ho perso questo momento live e quando ho visto questa foto mi sembrava una scena di un film, nove mesi dopo ancora non mi… - Sonia48326086 : @PapagniGrace Già dalla faccia si può capire la cattiveria insita dentro di lui....dagli occhi traspare tutto. -