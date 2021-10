(Di venerdì 1 ottobre 2021) Unpreventivo di beni del valore di circa 50diè stato eseguito dai carabinieri di Bari nei confronti dell'imprenditore edile di Molfetta Giuseppe Manganelli, 52 anni, ex ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Da narcotrafficante a costruttore, sequestro 50 milioni euro: (ANSA) - BARI, 01 OTT - Un sequestro… - iconanews : Da narcotrafficante a costruttore, sequestro 50 milioni euro - Agenzia_Ansa : Da narcotrafficante a costruttore, sequestro di 50 milioni a Molfetta #ANSA - francobus100 : Da narcotrafficante a costruttore, sequestro 50 milioni euro -

Ultime Notizie dalla rete : narcotrafficante costruttore

Agenzia ANSA

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, su richiesta della Dda, evidenziando la "elevata pericolosità sociale" dell'imprenditore ex. ......sappiamo che il padre è stato presidente della squadra di calcio della Juve Stabia edi ...Data di nascita 24/10/1974 Luogo di nascita Castellammare di Stabia Professione...Un sequestro preventivo di beni del valore di circa 50 milioni di euro è stato eseguito dai carabinieri di Bari nei confronti dell'imprenditore edile di Molfetta Giuseppe Manganelli, 52 anni, ex sorve ...Un sequestro preventivo di beni del valore di circa 50 milioni di euro è stato eseguito dai carabinieri di Bari nei confronti dell'imprenditore edile di Molfetta Giuseppe Manganelli, 52 anni, ex sorve ...