Cuadrado ha già dimenticato Ronaldo: la frecciata all’ex Juventus (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Juventus ha messo alle spalle il capitolo Cristiano Ronaldo. A confermarlo è stato Cuadrado, nel corso di un’intervista. Sorpreso sì, ma non dispiaciuto. Perché “la cosa più importante è la Juventus”. Juan Cuadrado, ai microfoni del quotidiano ‘La Stampa’, ha analizzato l’attuale momento vissuto dai bianconeri parlando anche dell’improvviso addio di Cristiano Ronaldo consumatosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Laha messo alle spalle il capitolo Cristiano. A confermarlo è stato, nel corso di un’intervista. Sorpreso sì, ma non dispiaciuto. Perché “la cosa più importante è la”. Juan, ai microfoni del quotidiano ‘La Stampa’, ha analizzato l’attuale momento vissuto dai bianconeri parlando anche dell’improvviso addio di Cristianoconsumatosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marco_rogerio_ : @DoctorM77 Perché Cuadrado al volo mentre corre? Tutto troppo perfetto. Giocate al volo in corsa... già solo seguir… - FraAndreons : Ciaoooo! Tomori o nuytinck in una difesa a 4 con mod? (Dentro già karsdorp, de vrij e Cuadrado) Due tra Pedro, Simy… - ComunqueMilan : @Kappa9512 In campionato siete dietro, sì? Coi campioni ci avete giocato perché Cuadrado si è buttato e il solito… - marco_rogerio_ : Vedo che iniziate a capire anche voi cosa intendessi... Chiesa più alla Ronaldo, e non alla Cuadrado... ?? (Scritt… - GermandoGermano : @Ruttosporc niente cintura a Cuadrado che già fa fatica a stare in piedi, se aggiungiamo zavorra non si alza più -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado già PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS/ Diretta tv: Juric senza lo squalificato Djidji ... già accennato al ballottaggio tra Szczesny e Perin per il posto tra i pali, ecco che davanti ... A destra dovrebbe giocare Cuadrado, in mezzo ormai Allegri si fida ciecamente di Locatelli e Bentancur ...

Juve, il derby come trampolino per la rimonta. Napoli e Milan, le trasferte peggiori dopo le delusioni europee ...domato soltanto nel recupero da Cuadrado a fungere da definitivo trampolino di lancio verso quella che sarebbe stata poi una striscia record di vittorie fino al sorpasso autunnale sul Napoli. Già, il ...

