Crac Banca Etruria, in primo grado tutti assolti tranne l’ex consigliere Alberto Rigotti condannato a 6 anni (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alberto Rigotti, imprenditore ed ex consigliere di Banca popolare E0truria e Lazio, è stato condannato a 6 anni di reclusione. La richiesta dell’accusa era di un pena di sei anni e sei mesi. tutti assolti, perché il fatto non sussiste, gli altri 22 imputati, ex consiglieri di amministrazione e dirigenti o ex revisori della Banca, accusati a vario titolo di Bancarotta fraudolenta e Bancarotta semplice. Nell’ambito della stessa inchiesta il gup del tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, ha già condannato , con rito abbreviato, a cinque anni di reclusione per Bancarotta fraudolenta l’ex presidente Giuseppe Fornasari e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021), imprenditore ed exdipopolare E0truria e Lazio, è statoa 6di reclusione. La richiesta dell’accusa era di un pena di seie sei mesi., perché il fatto non sussiste, gli altri 22 imputati, ex consiglieri di amministrazione e dirigenti o ex revisori della, accusati a vario titolo dirotta fraudolenta erotta semplice. Nell’ambito della stessa inchiesta il gup del tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, ha già, con rito abbreviato, a cinquedi reclusione perrotta fraudolentapresidente Giuseppe Fornasari e ...

Advertising

gallina_di : Crac di Banca Etruria: una condanna e 23 assoluzioni | L'HuffPost ???? UNA SOLA CONDANNA PER IL CRAC DELLA ETRURIA? S… - Bart42519094 : RT @FQLive: #ULTIMORA Crac Banca Etruria, Rigotti condannato a 6 anni per bancarotta - HuffPostItalia : Crac di Banca Etruria: una condanna e 23 assoluzioni - rtl1025 : ?? Una condanna a sei anni, assolti gli altri 23 imputati del processo per il crac di #BancaEtruria. Questa la sente… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Crac Banca Etruria, Rigotti condannato a 6 anni per bancarotta -