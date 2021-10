Advertising

infoitinterno : Covid: Iss, scende ancora tasso occupazione ospedali e terapie intensive - PalermoToday : Covid, scende l'incidenza: una sola regione a rischio moderato - romatoday : Covid, scende l'incidenza: una sola regione a rischio moderato - infoitsalute : Covid, Iss: scende incidenza in tutte le regioni. Solo il Lazio a rischio moderato - PugliaStream : Covid, 119 casi in Puglia e cinque decessi: ma scende il tasso di positività -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scende

Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedenteincidenza a livello nazionale, 37 casi per 100.000 abitanti. Stabile Rt a 0,83 Articolo successivo Morisi. La versione di ...... secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss - ministero continua a calare il valore dell' incidenza dei casi da- 19 , chea 37 casi per 100mila abitanti contro i 45 per 100mila ...Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.937 (21/09/2021) a 3.418 (28/09/2021) E' in diminuzione l'incidenza a livello nazionale: 37 casi per 100.000 abitanti (24/09/ ...4.669.355 casi, 130.921 morti, 4.447.126 guariti, 94.308 malati. Dati Protezione Civile del 30 settembre 2021. Prosegue costante il calo dei ...