Covid, pillola antivirale Merck riduce ospedalizzazione e morte del 50% (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha comunicato che la pillola antivirale molnupiravir è capace di ridurre il rischio di ospedalizzazione o morte per Covid-19 del 50% in pazienti adulti a rischio e non ricoverati con Covid-19 da lieve a moderato. L’azienda sta ora interrompendo lo studio di Fase III e richiederà un’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il più rapidamente possibile, con a seguire richieste ad altri organismi di regolamentazione in tutto il mondo. Nello studio, portato avanti con Ridgeback Biotherapeutics, il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir è stato ricoverato in ospedale o è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) –& Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha comunicato che lamolnupiravir è capace di ridurre il rischio diper-19 del 50% in pazienti adulti a rischio e non ricoverati con-19 da lieve a moderato. L’azienda sta ora interrompendo lo studio di Fase III e richiederà un’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il più rapidamente possibile, con a seguire richieste ad altri organismi di regolamentazione in tutto il mondo. Nello studio, portato avanti con Ridgeback Biotherapeutics, il 7,3% dei pazienti che hanno ricevuto molnupiravir è stato ricoverato in ospedale o è ...

