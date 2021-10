Covid oggi Toscana, 255 contagi: bollettino 1 ottobre (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono 255 i contagi da Covid 19 in Toscana oggi, 1 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 255 su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.450.843. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono 255 ida19 in, 12021, secondo i dati e i numeri delanticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 255 su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 5.450.843. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Australia inizierà a riaprire le sue frontiere il mese prossimo, ha detto oggi il primo ministro Scott Morrison,… - SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - PittChambers1 : RT @FmMosca: PORTOGALLO Da oggi, il Portogallo toglie ogni restrizione Covid. Non sarà più necessario mostrare alcun certificato (#GreenPas… - lifestyleblogit : Covid oggi Gb, oltre 36mila contagi e 137 morti in 24 ore - -