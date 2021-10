Covid, l’Italia tiene: incidenza in calo ed Rt stabile (Di venerdì 1 ottobre 2021) Contano i vaccini e non ha pesato troppo la scuola. Scende il valore dell’incidenza dei casi da Covid-19 questa settimana in Italia. È invece stabile l’indice di trasmissibilità Rt a 0,83. Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute mostra dati tranquillizzanti e non in crescita per il nostro paese. A livello nazionale si segnalano 37 casi per 100.000 abitanti contro i 45 per 100milan abitanti della settimana precedente. Il rischio è basso per tutte le regioni, tranne il Lazio, dove è moderato. La Sicilia dovrebbe tornare bianca da lunedì. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Contano i vaccini e non ha pesato troppo la scuola. Scende il valore dell’incidenza dei casi da Covid-19 questa settimana in Italia. È invece stabile l’indice di trasmissibilità Rt a 0,83. Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute mostra dati tranquillizzanti e non in crescita per il nostro paese. A livello nazionale si segnalano 37 casi per 100.000 abitanti contro i 45 per 100milan abitanti della settimana precedente. Il rischio è basso per tutte le regioni, tranne il Lazio, dove è moderato. La Sicilia dovrebbe tornare bianca da lunedì.

