Covid, le news. Italia vicina a 80% di immunizzati. Oggi monitoraggio Iss. LIVE (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel Paese ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Il ministro della Salute Speranza assicura: "Nel prossimo Cdm ci occuperemo di riaperture e capienze per gli eventi". Si studia intanto un taglio dei giorni di quarantena per le classi con alunni vaccinati. Attesa per il monitoraggio settimanale dell'Iss Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel Paese ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Il ministro della Salute Speranza assicura: "Nel prossimo Cdm ci occuperemo di riaperture e capienze per gli eventi". Si studia intanto un taglio dei giorni di quarantena per le classi con alunni vaccinati. Attesa per ilsettimanale dell'Iss

Advertising

ladyonorato : Notizia nascosta dai tg del giorno: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni - LaStampa : Covid, il medico no-vax: “Reddito di cittadinanza a chi è sospeso da lavoro perché senza Green Pass” - LaStampa : L’attivista e No Vax Antonio Mureddu convince un paziente Covid a lasciare la terapia intensiva dell’ospedale in Ir… - paola124291 : RT @GiulioMarini2: .”Covid, alte cariche virali nei vaccinati'/ Studio Spallanzani: 'Non c'è immunità' - bizcommunityit : Covid, lo studio: 'I non vaccinati rischiano 15 volte di più la terapia intensiva'. Ecco chi si contagia e am… -