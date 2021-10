Covid, Iss: scende incidenza in tutte le regioni. Solo il Lazio a rischio moderato (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questa settimana una sola Regione, il Lazio, risulta a rischio moderato, tutte le altre a rischio basso. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale. Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 e incidenza settimanale a livello nazionale: 37 per 100.000 abitanti Leggi su rainews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questa settimana una sola Regione, il, risulta ale altre abasso. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale. Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 esettimanale a livello nazionale: 37 per 100.000 abitanti

