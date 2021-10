Covid: in Romania almeno 9 morti in incendio ospedale (Di venerdì 1 ottobre 2021) almeno nove malati di Covid sono morti in un incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021)nove malati disonoin unscoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di undi Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media ...

interrisnews : E' già il terzo #incendio in #Romania in un #ospedale #Covid in pochi mesi ?? - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: in Romania almeno 9 morti in incendio ospedale: (ANSAmed) - BUCAREST, 01 OTT - Almeno nove… - iconanews : Covid: in Romania almeno 9 morti in incendio ospedale - Bob6Rock : #COVID in #Romania situazione di massima emergenza…. E il #governo #italiano ha messo in atto delle misure di cont… - paolovarsi1 : La Romania apre un'indagine su come Ursula ha acquisito i vaccini COVID. Chiude i suoi centri vaccinali. -

